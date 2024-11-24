УПЛ: «Кривбасс» в гостях минимально переиграл »Оболонь»

В рамках 14-го тура Украинской премьер-лиги криворожский "Кривбасс" минимально переиграл столичную "Оболонь". Судьбу поединка определил единственный гол Егора Твердохлеба с ассиста 18-летнего дебютанта, передает УНН.

Детали

Поединок стартовал в 13:00 на столичной "Оболонь Арене". Перед стартом поединка игроки почтили память жертв Голодомора минутой молчания, а также представителя ультрас киевской "Оболони" Павла Ведибиду с позывным "Оболончик", который погиб 13 ноября 2024 года в бою под Часовым Яром Донецкой области.

Ведибида был участником боевых действий с 2014 года, в частности в составе ДУК ПС, обороняя Саур-Могилу, Донецкий аэропорт и другие стратегические позиции. В 2022-2024 годах служил в составе 112 бригады ТРО Оболонского района, участвовал в обороне Киева, боях под Лисичанском, освобождении Клещеевки и обороне Часового Яра.

В первые 20 минут нельзя было выделить какую-то из команд. Обе команды начали поединок активно, но именно "Кривбассу" удалось выйти вперед на 27 минуте. Дибанго вырезал диагональ с фланга, 18-летний Ярослав Шевченко, который дебютировал за "Кривбасс" в УПЛ, продолжил дальше, и Твердохлеб замкнул - 1:0. Однако арбитр не сразу засчитал гол, ведь боковой судья зажег офсайд. После просмотра ВАР рефери все же засчитал взятие ворот.

Через 7 минут антигероем для своей команды мог стать все тот же Твердохлеб. "Оболонь" заработала право на штрафной, Черненко подал в штрафную, где Твердохлеб сыграл локтем. Арбитр трактовал эпизод, как игру рукой. После просмотра ВАР, рефери назначил пенальти, который взялся исполнять Олег Слободян, но не смог переиграть Маханькова, который впервые вышел в старте "Кривбасса".

После перерыва Слободян мог реабилитироваться, но с его ударом справился Маханьков. В общем второй тайм прошел под контролем "Кривбасса", которые почти ничего не создавали впереди, но и не промахивались в обороне.

Эта победа позволила "Кривбассу" обогнать львовские "Карпаты" в турнирной таблице, которые победили "Колос" накануне, и вернуть себе 5-ю строчку. У "Оболони" остается 9 очков и команда остается на предпоследнем месте.

Напомним,

Украина обыграла Албанию со счетом 2:1 в заключительном матче Лиги наций. Голы Зинченко и Яремчука в начале игры принесли победу и второе место в группе, дающее право сыграть в плей-офф.

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