Усов: в Киеве мародеры замечают квартиры, которые остались без хозяев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве мародеры метят квартиры, которые остались без хозяев. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов, информирует УНН.
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“Будьте бдительны!"- написал чиновник и опубликовал видео одного из Telegram-каналов.
Напомним
Правоохранители Бучанского района задержали группу мародеров в Ирпене. Воры выносили из местного магазина продукты и алкоголь.