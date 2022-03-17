Усов: у Києві мародери помічають квартири, які залишились без господарів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Києві мародери помічають квартири, які залишились без господарів. Про це у своєму Telegram-каналі написав заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов, інформує УНН.
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“Будьте пильні!” — написав чиновник і опублікував відео одного з Telegram-каналів.
Нагадаємо
Правоохоронці Бучанського району затримали групу мародерів в Ірпені. Крадії виносили із місцевого магазину продукти та алкоголь.