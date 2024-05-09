Усик завершил тренировочный сбор перед боем с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик завершил тренировочный сбор перед боем, который состоится уже в этом месяце, с Тайсоном Фьюри. Об этом сообщил сам Усик в своем Instagram, передает УНН.

"Тяжелая работа сделана", - написал Усик под постом в Instagram.

Напомним

Запланированный на 17 февраля в Саудовской Аравии бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри был официально перенесен после того, как Фьюри получил неожиданную травму во время тренировки.

Поединок Усик - Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится в субботу, 18 мая.