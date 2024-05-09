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Усик завершив тренувальний збір перед боєм із Ф’юрі

Усик завершив тренувальний збір перед боєм із Ф’юрі

Київ • УНН

 • 19143 перегляди

Олександр Усик завершив тренувальний табір для підготовки до бою з Тайсоном Ф'юрі в суперважкій вазі, який відбудеться 29 квітня.

Український боксер Олександр Усик завершив тренувальний збір перед боєм, який відбудеться вже цього місяці, з Тайсоном Ф’юрі. Про це повідомив сам Усик у своєму Instagram, передає УНН.

"Важка робота зроблена", – написав Усик під постом в Instagram.

Нагадаємо

Запланований на 17 лютого в Саудівській Аравії бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі був офіційно перенесений після того, як Ф'юрі отримав несподівану травму під час тренування.

Поєдинок Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться у суботу, 18 травня.

Павло Башинський

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