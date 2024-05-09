Усик завершив тренувальний збір перед боєм із Ф’юрі
Київ • УНН
Олександр Усик завершив тренувальний табір для підготовки до бою з Тайсоном Ф'юрі в суперважкій вазі, який відбудеться 29 квітня.
Український боксер Олександр Усик завершив тренувальний збір перед боєм, який відбудеться вже цього місяці, з Тайсоном Ф’юрі. Про це повідомив сам Усик у своєму Instagram, передає УНН.
"Важка робота зроблена", – написав Усик під постом в Instagram.
Нагадаємо
Запланований на 17 лютого в Саудівській Аравії бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі був офіційно перенесений після того, як Ф'юрі отримав несподівану травму під час тренування.
Поєдинок Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться у суботу, 18 травня.