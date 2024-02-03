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Бій Усика з Ф'юрі у Саудівській Аравії офіційно перенесли

Бій Усика з Ф'юрі у Саудівській Аравії офіційно перенесли

Київ • УНН

 • 30324 перегляди

Запланований на 17 лютого в Саудівській Аравії бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі був офіційно перенесений після того, як Ф'юрі отримав несподівану травму під час тренування.

У Саудівській Аравії офіційно перенесено бій українського боксера Олександра Усика і британця Тайсона Ф'юрі, який мав відбутися 17 лютого. Про це повідомив голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх у Х у суботу, пише УНН.

У світлі неочікуваної травми Тайсона Ф'юрі ми щиро бажаємо йому швидкого та повного одужання. У результаті довгоочікуваний чемпіонат у суперважкій вазі буде перенесено. Не хвилюйтеся, ми повернемо ваші квитки. Слідкуйте за новинами та дякуємо за розуміння та підтримку

- написав Туркі Аль аш-Шейх.

Доповнення

Вчора, 2 лютого, журналіст Майк Коппінджер повідомляв, що бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі, запланований на 17 лютого, перенесли через травму Тайсона Ф'юрі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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