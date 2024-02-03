Бой Усика с Фьюри в Саудовской Аравии официально перенесли

В Саудовской Аравии официально перенесен бой украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри, который должен был состояться 17 февраля. Об этом сообщил глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в Х в субботу, пишет УНН.

В свете неожиданной травмы Тайсона Фьюри мы искренне желаем ему скорейшего и полного выздоровления. В результате долгожданный чемпионат в супертяжелом весе будет перенесен. Не волнуйтесь, мы вернем ваши билеты. Следите за новостями и благодарим за понимание и поддержку - написал Турки Аль аш-Шейх.

Дополнение

Вчера, 2 февраля, журналист Майк Коппинджер сообщал, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, запланированный на 17 февраля, перенесли из-за травмы Тайсона Фьюри.