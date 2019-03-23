Усик поднялся в мировом рейтинге боксеров по версии ESPN

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко сохранил первое место в рейтинге ESPN независимо от весовой категории. Он опережает Теренса Кроуфорда с США, который идет вторым и мексиканца Сауля Альвареса — 3-я ступень.

Примечательно, что абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории Александр Усик поднялся на две строчки и теперь занимает 6-ю строчку.

Отметим, что чемпион WBA, IBF, WBO в супертяжелом дивизионе Джошуа только замыкает топ-10.