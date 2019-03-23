Усик піднявся в світовому рейтингу боксерів за версією ESPN
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Авторитетний сайт ESPN оновив рейтинг найкращих боксерів світу в якому знайшлося місце двом українцям, передає УНН з посиланням на сайт ESPN.
Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко зберіг перше місце в рейтингу ESPN незалежно від вагової категорії. Він випереджає Теренса Кроуфорда з США, який йде другим та мексиканця Сауля Альвареса — 3-тя сходинка.
Примітно, що абсолютний чемпіон світу в важкій ваговій категорії Олександр Усик піднявся на два рядки та тепер посідає 6-ту сходинку.
Відзначимо, що чемпіон WBA, IBF, WBO у суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа лише замикає топ-10.