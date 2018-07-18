Усик не знает состоится ли бой с Гассиевым

“Мы заселились в отель, все хорошо. Я готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен. Я также уважаю своего соперника, такие бои — украшение спорта. Точно состоится бой — не знаю”, — заявил украинец.

Добавим, что победитель предстоящего поединка, в случае, если он состоится, получит чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Напомним, что промоутер Усика подчеркивал о возможном срыве поединка с россиянином.