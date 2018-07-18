Усик не знает состоится ли бой с Гассиевым
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Украинский чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик (14-0, 11 КО) приехал в российскую столицу на объединительный бой с чемпионом IBF/WBA Муратом Гассиевим (26-0, 19 КО), но все еще не уверен, состоится финал Всемирной боксерской суперсерии, передает УНН со ссылкой на сайт Vringe.
“Мы заселились в отель, все хорошо. Я готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен. Я также уважаю своего соперника, такие бои — украшение спорта. Точно состоится бой — не знаю”, — заявил украинец.
Добавим, что победитель предстоящего поединка, в случае, если он состоится, получит чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
Напомним, что промоутер Усика подчеркивал о возможном срыве поединка с россиянином.