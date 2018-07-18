Усик не знає чи відбудеться бій з Гассієвим
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Український чемпіон світу за версіями WBC і WBO у важкій вазі (до 90,7 кг) Олександр Усик (14-0, 11 КО) приїхав до російської столиці на об’єднавчий бій з чемпіоном IBF/WBA Муратом Гассіевим (26-0, 19 КО), але все ще не впевнений, чи відбудеться фінал Всесвітньої боксерської суперсерії, передає УНН з посиланням на сайт Vringe.
“Ми заселилися в готель, все добре. Я добре готовий до бою, і якщо він відбудеться, покажу все, на що здатний. Я також поважаю свого суперника, такі бої — прикраса спорту. Чи точно відбудеться бій — не знаю”, — заявив українець.
Додамо, що переможець майбутнього поєдинку, у випадку, якщо він відбудеться, здобуде чемпіонські титули у ваговій категорії до 90,71 кг за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF).
Нагадаємо, що промоутер Усика наголошував про можливий зрив двобою з росіянином.