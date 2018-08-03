Усик не собирается заканчивать карьеру в ближайшие 7 лет

“Ближайшая перспектива — 7 лет. Побоксировать надо, позаниматься, порадоваться. Если я не боксирую определенное время, мне становится трудно, мне чего-то не хватает. Когда у меня не будет такого ощущения, что меня прет, когда я почувствую, что нет куража, тогда все”, — сказал он.

Как сообщал УНН, абсолютный чемпион мира в первом весовой категории Александр Усик не исключает, что в будущем откроет музей со Своим трофеями. Также он заявляет, что на данный момент ему неинтересно идти в политику.