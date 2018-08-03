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Усик не збирається закінчувати кар'єру у найближчі 7 років

Київ • УНН

 • 7693 перегляди

КИІВ. 4 серпня. УНН. Абсолютний чемпіон світу у першій ваговій категорії Олександр Усик не збирається закінчувати кар’єру у найближчі 7 років. Про це він заявив в ефірі телеканалу “112 Україна”, повідомляє УНН.

“Найближча перспектива — 7 років. Побоксувати треба, позайматись, порадіти. Якщо я не боксую певний час, мені стає важко, мені чогось не вистачає. Коли у мене не буде такого відчуття, що мене пре, коли я відчую, що немає куражу, тоді все”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, абсолютний чемпіон світу у першій ваговій категорії Олександр Усик не виключає, що у майбутньому відкриє музей зі своіми трофеями. Також він заявляє, що на даний момент йому нецікаво йти в політику.

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