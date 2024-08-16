Усик - Фьюри: определена дата и место боя-реванша

Бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря этого года в Саудовской Аравии. Об этом сообщил глава саудовского управления по развлечениям Турки Аль аш-Шейх в сети Х, передает УНН.

Турки Аль аш-Шейх сообщил, что бой-реванш между Усиком и Фьюри за три основных пояса в супертяжелом весе состоится 21 декабря.

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Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114) в первом в истории поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов. Усик защищал чемпионские пояса WBA, WBO и IBF и отобрал титул WBC, который принадлежал Фьюри.

В мае боксер Тайсон Фьюри официально активировал пункт о реванше, чтобы встретиться с украинцем Александром Усиком.