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Все важные дела лучше перенести на конец месяца: астролог дала прогноз на ноябрь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. В начале месяца рекомендуется завершить все начатые дела, а новые дела и важные сделки перенести на конец месяца. Об этом корреспонденту УНН рассказала доктор астропсихологии, заведующая кафедрой астропсихологии Европейского института в Дрездене, автор ежегодного издания “Астрологический календарь для Украины” Елена Осипенко.

“Весь октябрь две важнейшие для социальных дел планеты Меркурий и Марс, тормозили все процессы в обществе, возвращали нас к нерешенным еще задачам, заставляли ремонтировать и переделывать, пересматривать и завершать. В ноябре ситуация меняется, но еще до 14 числа продолжает свое ретроградное движение планета Марс, а Меркурий заканчивает свою ретроградность уже 3 ноября. Пробка на дороге нашей жизни постепенно будет рассасываться”, — рассказала она.

Астролог рекомендует всю первую половину ноября на убывающей Луне не продолжать уже ранее начатые дела, завершать проекты, продолжать изучать информацию и делать все подготовительные работы для важных стартов в будущем.

“Продолжайте заниматься ремонтом всех слабых мест, которые уже проявились за период октября. Все эти трудности проявились именно в тех местах, где необходима была коррекция. Если случились ссоры и конфликты с другими людьми — восстанавливайте нужные вам отношения, не завязывайте, а развязывайте кармические узлы. Период ретроградных планет дает нам достаточно времени для работы над ошибками и для подготовительных работ, чтобы дальше мы с Вами активно двинулись в сторону прогресса и эволюции. Если все же важное дело нужно сделать в первую половину ноября, я посоветую Вам некоторые дни, в которых трудности данного этапа будут минимизированы”, — отметила Осипенко.

Она акцентирует внимание на том, что в нашем астрологическом календаре первая половина ноября рекомендуется для важных дел, в крайнем случае, использовать следующие дни:

“Воскресенье — 1 число. Луна в Тельце и вы точно лишнего в этот день не купите. Практичность будет основным мотивом. 2 ноября в понедельник дождитесь, когда закончится период Луны без курса и после 12 часов делайте свои дела. Луна в Близнецах способствует большей контактности между людьми, поэтому можно наметить деловые обсуждения различных задач. 3 и 4 ноября пусть пройдут в текущих процессах — не начинайте важных дел”, — советует она.
Она добавляет, что в эти дни Меркурий разворачивается уже из ретроградного — в прямое движение и всем станет немного полегче.

“5 и 6 числа — благоприятные и активные лунные дни, а вот Луна в Раке хороша больше для домашних дел, для доброго эмоционального общения с родными людьми. В социальной среде мы в этот период более душевно ранимы. Парикмахерскую в эти два дня лучше отложите, а вот 7, 9 и 10 очень даже рекомендую сделать стрижку или прическу. Суббота 7 ноября — прекрасный день для праздника и других дел. Луна во Льве создаст прекрасное настроение.
А вот 8-го числа — критический 23 лунный день и точная 3-я четверть Луны могут спровоцировать людей на конфликты и ссоры.

Если очень нужно — делайте важные дела 9 ноября, но уложитесь до 13 часов. А 10-го ноября — важных дел начинать не стоит. В правом верхнем углу ячейки дня находится информация о том, что Солнце будет в этот день проходить по 19-му градусу Скорпиона — это градус испытания трудностями в случае, если вы начинаете социально важные дела”, — сообщила Осипенко.

Кроме этого, следующий оптимально благоприятный день для социальных дел — 12 ноября.

“Но помните, друзья, что это уже совсем убывающая Луна и сил вашему новому важному делу она совсем не добавит. Лучше всего здесь завершать значимые процессы и подводить итоги. 14 ноября — последний 29-й лунный день в данном лунном месяце, в который ничего важного не предпринимайте. Лучше отдохните в этот субботний день и готовьтесь к встрече новолуния. Не нагружайте свой организм физическими нагрузками и переживаниями — он в период новолуния ослаблен и понижен иммунитет. Берегите себя и близких, создавайте и поддерживайте вокруг себя пространство мира, гармонии и любви”, — рекомендует астролог.

Осипенко напоминает, что точная фаза новолуния произойдет в воскресенье — 15-го ноября в 7:07 по Киевскому времени.

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“Точный момент Новолуния и плюс-минус час от него — это всегда самый волшебный и магический период. В первый час после времени точного новолуния (с 7:07 до 8 часов утра) — планируйте мероприятия на лунный месяц вперед. Итак, если Вам нужно в ноябре оформить важные документы, сделать дорогую покупку, открыть бизнес, запустить сайт, выйти замуж или жениться, начать строительство дома или любое другое важное дело, то лучший для этого период — с 16 по 26 ноября. Этот благоприятный этап приходится еще и на растущую Луну. Все, что начинается на растущую фазу Луны — растет, развивается и приносит хороший результат. Начинайте дела: 16, 17 (после 18:33), 18, 19 (до 18:30), 20, 23 (после 14:00), 25, 26 (кроме 13:30-15:30)”, — подытоживает она.

Астролог добавила, что в этом месяце ожидается еще одно очень важное космическое событие — лунное затмение, которое произойдет 30 ноября.

“Это событие откроет коридор, который закроется 14-го декабря солнечным затмением. С 27 ноября начинают работать все правила, прописанные на период затмений: не начинать значимых дел, не подписывать важные документы, не делать плановых операций. Это также дни повышенной аварийности.Все дела, начатые в период затмений, имеют достаточно сложную судьбу. Не усложняйте себе жизнь. Планируйте свои дела заранее, ведь для этого и рассчитываются астрологические календари”, — утверждает она.

Астролог также акцентирует внимание, что все, что не успеете сделать в период с 16 по 26 ноября, перенесите по возможности на период после 17 декабря.

“Весь январь 2021 года по 29 число будет также благоприятным этапом для начала важных дел”, — подчеркнула Осипенко.

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