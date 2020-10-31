Усі важливі справи краще перенести на кінець місяця: астролог дала прогноз на листопад

"Весь жовтень дві найважливіші для соціальних справ планети Меркурій і Марс гальмували всі процеси в суспільстві, повертали нас до невирішених ще завдань, змушували ремонтувати і переробляти, переглядати і завершувати. У листопаді ситуація змінюється, але ще до 14 числа продовжує свій ретроградний рух планета Марс, а Меркурій закінчує свою ретроградність вже 3 листопада. Затор на дорозі нашого життя поступово буде розсмоктуватися", - розповіла вона.

Астролог радить всю першу половину листопада на спадаючий Місяць продовжувати вже раніше розпочаті справи, завершувати проекти, продовжувати вивчати інформацію і робити всі підготовчі роботи для важливих стартів в майбутньому.

"Продовжуйте займатися ремонтом всіх слабких місць, які вже проявилися за період жовтня. Всі ці труднощі виявилися саме в тих місцях, де необхідна була корекція. Якщо трапилися сварки і конфлікти з іншими людьми - відновлюйте потрібні вам стосунки, не зав'язуйте, а розв'язуйте кармічні вузли. Період ретроградних планет дає нам достатньо часу для роботи над помилками і для підготовчих робіт, щоб далі ми з Вами активно рушили в бік прогресу і еволюції. Якщо все ж важливу справу потрібно зробити в першу половину листопада, я пораджу Вам деякі дні, в яких труднощі даного етапу будуть мінімізовані", - зазначила Осипенко.

Вона акцентує увагу на тому, що в нашому астрологічному календарі перша половина листопада не рекомендується для важливих справ, в крайньому випадку, використовувати такі дні:

"Неділя - 1 число. Місяць у Тельці і ви точно зайвого в цей день не купите. Практичність буде основним мотивом. 2 листопада в понеділок дочекайтеся, коли закінчиться період Місяця без курсу і після 12 години робіть свої справи. Місяць у Близнюках сприяє більшій контактності між людьми, тому можна намітити ділові обговорення різних завдань. 3 і 4 листопада нехай пройдуть в поточних процесах - не починайте важливих справ", - радить вона.

Вона додає, що в ці дні Меркурій повертається вже з ретроградного - в прямий рух і всім стане трохи легше.

"5 і 6 числа - сприятливі і активні місячні дні, а ось Місяць у Раку хороший більше для домашніх справ, для доброго емоційного спілкування з рідними людьми. У соціальному середовищі ми в цей період більш душевно ранимі. Перукарню в ці два дні краще відкладіть, а ось 7, 9 і 10 дуже навіть рекомендую зробити стрижку або зачіску. Субота 7 листопада - прекрасний день для свята та інших справ. Місяць у Леві створить прекрасний настрій.

А ось 8-го числа - критичний 23 місячний день і точна 3-тя чверть Місяця можуть спровокувати людей на конфлікти і сварки.

Якщо дуже потрібно - робіть важливі справи 9 листопада, але постарайтесь впоратись до 13 години. А 10-го листопада - важливих справ починати не варто. У правому верхньому куті комірки дня знаходиться інформація про те, що Сонце буде в цей день проходити по 19-му градусу Скорпіона - це градус випробування труднощами в разі, якщо ви починаєте соціально важливі справи", - повідомила Осипенко.

Крім цього, наступний оптимально сприятливий день для соціальних справ - 12 листопада.

"Але пам'ятайте, друзі, що це вже зовсім спадаючий Місяць і сил вашій новій важливій справі він зовсім не додасть. Найкраще тут завершувати значущі процеси і підводити підсумки. 14 листопада - останній 29-й місячний день в даному місячному місяці, в який нічого важливого не робіть. Краще відпочиньте в цей суботній день і готуйтеся до зустрічі молодика. Не навантажуйте свій організм фізичними навантаженнями і переживаннями - він в період молодика ослаблений і знижений імунітет. Бережіть себе і близьких, створюйте і підтримуйте навколо себе простір миру, гармонії і любові", - рекомендує астролог.

Осипенко нагадує, що точна фаза молодика відбудеться в неділю - 15-го листопада о 7:07 за київським часом.

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"Точний момент Молодика і плюс-мінус година від нього - це завжди самий чарівний і магічний період. У першу годину після часу точного молодика (з 7:07 до 8 години ранку) - плануйте заходи на місячний місяць вперед. Отже, якщо Вам потрібно в листопаді оформити важливі документи, зробити дорогу покупку, відкрити бізнес, запустити сайт, вийти заміж або одружуватися, розпочати будівництво будинку або будь-яку іншу важливу справу, то кращий для цього період - з 16 по 26 листопада. Цей сприятливий етап припадає ще й на зростаючий Місяць. Все, що починається на зростаючу фазу Місяця - зростає, розвивається і приносить хороший результат. Починайте справи: 16, 17 (після 18:33), 18, 19 (до 18:30), 20, 23 (після 14:00), 25, 26 (крім 13:30-15:30)", - підсумовує вона.

Астролог додала, що в цьому місяці очікується ще одна дуже важливе космічна подія - місячне затемнення, яке відбудеться 30 листопада.

"Ця подія відкриє коридор, який закриється 14-го грудня сонячним затемненням. З 27 листопада починають працювати всі правила, прописані на період затемнень: не починати важливих справ, не підписувати важливі документи, не робити планових операцій. Це також дні підвищеної аварійності. Всі справи, розпочаті в період затемнень, мають досить складну долю. Не ускладнюйте собі життя. Плануйте свої справи заздалегідь, адже для цього і розраховуються астрологічні календарі", - стверджує вона.

Астролог також акцентує увагу, що все, що не встигнете зробити в період з 16 по 26 листопада, перенесіть по можливості на період після 17 грудня.

"Весь січень 2021 року по 29 число буде також сприятливим етапом для початку важливих справ", - підкреслила Осипенко.