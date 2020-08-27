Все столичные школы готовы к началу нового учебного года 1 сентября - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Все киевские школы готовы к началу нового учебного года 1 сентября. Об этом заявил на брифинге в четверг исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает корреспондент УНН.
"Первый звонок состоится 1 сентября, по традиции, во всех учебных заведениях города Киева, во всех школах. Детки пойдут в школу, мы разработали регламент. Хочу еще раз успокоить и пригласить родителей к новому учебному году... Все киевские школы готовы к началу нового учебного года 1 сентября", - сказал Мондриевский.
По его словам, уже закуплены все необходимые дезинфицирующие средства, все необходимое в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача, разработаны регламенты работы, открыты все входы и тому подобное.
Как сообщал УНН, обучение с 1 сентября будет происходить во всех школах Украины, за исключением школ, находящихся в зонах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности.