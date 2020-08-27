Усі столичні школи готові до початку нового навчального року 1 вересня - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Усі київські школи готові до початку нового навчального року 1 вересня. Про це заявив на брифінгу у четвер виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, передає кореспондент УНН.
“Перший дзвоник відбудеться 1 вересня, за традицією, в усіх закладах освіти міста Києва, в усіх школах. Дітки підуть до школи, ми розробили регламент. Хочу ще раз заспокоїти і запросити батьків до нового навчального року... Всі київські школи готові до початку нового навчального року 1 вересня”, — сказав Мондриївський.
З його слів, вже закуплені всі необхідні дезінфікуючі засоби, все необхідне відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря, розроблені регламенти роботи, відкриті всі входи тощо.
Як повідомляв УНН, навчання з 1 вересня буде відбуватись у всіх школах України, за винятком шкіл, які перебувають в зонах з “червоним” рівнем епідеміологічної небезпеки.