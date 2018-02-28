Все школы Запорожья приостановят учебный процесс

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63682 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78065 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80756 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107535 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100431 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104571 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111544 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117089 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122802 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134325 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Все школы Запорожья приостановят учебный процесс

Все школы Запорожья приостановят учебный процесс

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. В школах Запорожья приостановят до 3 марта учебный процесс в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил запорожский городской голова Владимир Буряк на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Принял решение об отмене занятий в школах с 1 по 3 марта", - написал мэр.

Буряк, ссылаясь на прогнозы синоптиков, отметил, что 1 марта ожидается очередное ухудшение погодных условий.

"Низкая температура, гололед, сильный ветер, все еще нестабильная ситуация с гриппом - все это факторы, связанные с безопасностью детей. Рисковать их здоровьем не имеем права", - добавил Буряк.

Напомним, в ряде школ Кропивницкого продлили карантин еще на неделю.

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