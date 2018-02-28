Все школы Запорожья приостановят учебный процесс
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В школах Запорожья приостановят до 3 марта учебный процесс в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил запорожский городской голова Владимир Буряк на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Принял решение об отмене занятий в школах с 1 по 3 марта", - написал мэр.
Буряк, ссылаясь на прогнозы синоптиков, отметил, что 1 марта ожидается очередное ухудшение погодных условий.
"Низкая температура, гололед, сильный ветер, все еще нестабильная ситуация с гриппом - все это факторы, связанные с безопасностью детей. Рисковать их здоровьем не имеем права", - добавил Буряк.
Напомним, в ряде школ Кропивницкого продлили карантин еще на неделю.