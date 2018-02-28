Усі школи Запоріжжя призупинять навчальний процес

"Прийняв рішення про скасування занять у школах з 1 по 3 березня", - написав мер.

Буряк, посилаючись на прогнози синоптиків, зазначив, що 1 березня очікується чергове погіршення погодних умов.

"Низька температура, ожеледь, сильний вітер, все ще нестабільна ситуація з грипом - все це фактори, які пов'язані з безпекою дітей. Ризикувати їх здоров'ям не маємо права," - додав Буряк.

Нагадаємо, у низці шкіл Кропивницького продовжили карантин ще на тиждень.