Усі школи Запоріжжя призупинять навчальний процес
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У школах Запоріжжя призупинять до 3 березня навчальний процес у зв'язку з погіршенням погодних умов. Про це повідомив запорізький міський голова Володимир Буряк на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Прийняв рішення про скасування занять у школах з 1 по 3 березня", - написав мер.
Буряк, посилаючись на прогнози синоптиків, зазначив, що 1 березня очікується чергове погіршення погодних умов.
"Низька температура, ожеледь, сильний вітер, все ще нестабільна ситуація з грипом - все це фактори, які пов'язані з безпекою дітей. Ризикувати їх здоров'ям не маємо права," - додав Буряк.
Нагадаємо, у низці шкіл Кропивницького продовжили карантин ще на тиждень.