Все школы Авдеевки готовятся завтра возобновить учебу - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Все школы Авдеевки планируют завтра возобновить учебу. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Все школы Авдеевки готовятся завтра возобновить учебу", - сообщил П.Жебривский.
Как сообщал УНН, 5 февраля в Авдеевке восстановили электроснабжение.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.