Усі школи Авдіївки готуються завтра відновити навчання - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Усі школи Авдіївки планують завтра відновити навчання. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Усі школи Авдіївки готуються завтра відновити навчання”, — повідомив П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, 5 лютого в Авдіївці відновили електропостачання.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.