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Все российские университеты лишили международных аккредитаций

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Все российские университеты лишили международных аккредитаций. Об єтом говорится в совместном заявлении Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ (AACSB), Ассоциация выпускников бизнес школ (Business Graduates Association), Ассоциации MBA программ (AMBA) и глобальной сети бизнес-школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента (EFMD), пишет УНН.

Цитата

“Наши коллеги из российских университетов, которые в течение многих лет сотрудничают и поддерживают наших глобальных сетей, находятся в беспрецедентном и чрезвычайно сложном положении благодаря решениям и действиям своего правительства. Тем не менее, мы приняли коллективное решение приостановить всю деятельность по членству и аккредитации в российских учреждениях до дальнейшего уведомления”, - сказано в заявлении.

Детали

AACSB, AMBA, BGA и EFMD выразили солидарность с украинским народом.

Организации заявили, что глубоко обеспокоены быстрой эскалацией гуманитарного кризиса, вызванной российским вторжением в Украину, и привержены поддержке украинских бизнес-школ и их сотрудников, преподавателей и студентов в защите своего образа жизни и суверенитета.

Добавим

Большинство международных компаний и университетов требуют диплом аккредитованного вуза при приеме на работу или продолжения обучения.

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