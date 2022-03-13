Усі російські університети позбавили міжнародних акредитацій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Всі російські університети позбавили міжнародних акредитацій. Про це йдеться у спільній заяві асоціації з розвитку університетських бізнес-шкіл (AACSB), Асоціації випускників бізнес шкіл (Business Graduates Association), Асоціації MBA програм (AMBA) та глобальної мережі бізнес-шкіл, компаній та асоціацій, що займаються розвитком менеджменту (EFMD), пише УНН.
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“Наші колеги з російських університетів, які протягом багатьох років співпрацюють і підтримують наші глобальні мережі, знаходяться в безпрецедентному і надзвичайно складному становищі завдяки рішенням і діям свого уряду. Тим не менш, ми прийняли колективне рішення призупинити всю діяльність з членства та акредитації в російських установах до подальшого повідомлення", - сказано в заяві.
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AACSB, AMBA, BGA і EFMD висловили солідарність з українським народом.
Організації заявили, що глибоко стурбовані швидкою ескалацією гуманітарної кризи, викликаної російським вторгненням в Україну, і прихильні підтримці українських бізнес-шкіл та їх співробітників, викладачів і студентів у захисті свого способу життя і суверенітету.
Додамо
Більшість міжнародних компаній та університетів вимагають диплом акредитованого вишу при прийомі на роботу або продовження навчання.