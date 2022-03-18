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Все российские коммерческие суда должны пойти за российским военным кораблем - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Нужно, чтобы все европейцы заблокировали порты для всех российских судов. Чтобы все российские коммерческие суда шли за российским военным кораблем. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, то другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей”, - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что действовать надо сейчас, чтобы все другие потенциальные агрессоры видели, что война - это только убытки и никакой выгоды.

“Поэтому нужно, чтобы все европейцы заблокировали порты для всех русских судов. Чтобы все российские коммерческие суда шли за российским военным кораблем. Нужно, чтобы все западные компании ушли с российского рынка и не прикрывали дешевым пиаром свою жажду прибыли несмотря на кровь, несмотря на военные преступления. Как это делают, например, Nestle или Ашан”, - отметил Зеленский.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Западные страны могут помочь Украине оружием и санкциями.

Администрация Байдена продолжает разрабатывать санкции против высокопоставленных российских чиновников и тех, кто находится в ближайшем окружении президента Владимира Путина, и планирует увеличить их количество в ближайшие дни и недели.

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