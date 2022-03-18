Все российские коммерческие суда должны пойти за российским военным кораблем - Зеленский

Цитата

“Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, то другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей”, - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что действовать надо сейчас, чтобы все другие потенциальные агрессоры видели, что война - это только убытки и никакой выгоды.

“Поэтому нужно, чтобы все европейцы заблокировали порты для всех русских судов. Чтобы все российские коммерческие суда шли за российским военным кораблем. Нужно, чтобы все западные компании ушли с российского рынка и не прикрывали дешевым пиаром свою жажду прибыли несмотря на кровь, несмотря на военные преступления. Как это делают, например, Nestle или Ашан”, - отметил Зеленский.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Западные страны могут помочь Украине оружием и санкциями.

Администрация Байдена продолжает разрабатывать санкции против высокопоставленных российских чиновников и тех, кто находится в ближайшем окружении президента Владимира Путина, и планирует увеличить их количество в ближайшие дни и недели.