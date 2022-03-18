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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Усі російські комерційні судна мають піти за російським військовим кораблем - Зеленський

Усі російські комерційні судна мають піти за російським військовим кораблем - Зеленський

Київ • УНН

 • 137666 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Потрібно, щоб усі європейці заблокували порти для усіх російських суден. Щоб усі російські комерційні судна йшли за російським військовим кораблем. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни. У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів”, - сказав Зеленський.

Деталі

Президент наголосив, що діяти треба зараз, щоб усі інші потенційні агресори бачили, що війна – це тільки збитки й жодної вигоди.

“Тому потрібно, щоб усі європейці заблокували порти для усіх російських суден. Щоб усі російські комерційні судна йшли за російським військовим кораблем. Потрібно, щоб усі західні компанії пішли з російського ринку й не прикривали дешевим піаром свою жагу до прибутків попри кров, попри воєнні злочини. Як це роблять, наприклад, Nestle чи Ашан”, - зазначив Зеленський.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Західні країни можуть допомогти Україні зброєю і санкціями.

Адміністрація Байдена продовжує розробляти санкції проти високопоставлених російських чиновників і тих, хто перебуває в найближчому оточенні президента Володимира Путіна, і планує збільшити їхню кількість найближчими днями та тижнями.

Українські Національні Новини

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