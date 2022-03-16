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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1053 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У найближчі дні США планують значно розширити санкції проти росіян

У найближчі дні США планують значно розширити санкції проти росіян

Київ • УНН

 • 85457 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Адміністрація Байдена продовжує розробляти санкції проти високопоставлених російських чиновників і тих, хто перебуває в найближчому оточенні президента Володимира Путіна, і планує збільшити їхню кількість найближчими днями та тижнями. Про це інформує CNN з посиланням на джерела в уряді, передає УНН.

Деталі

За словами офіційних осіб, цей процес триває та враховує конкретні пропозиції "щодо цілей", вищими посадовими особами України, зокрема президентом Володимиром Зеленським. За словами одного з чиновників, у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом минулого тижня "Зеленський виклав конкретніший набір цілей для індивідуальних санкцій". Адміністрація Байдена зараз працює над вирішенням цих завдань.

Доповнення

Зеленський сьогодні у віртуальному виступі перед Конгресом США зажадав запровадити санкції проти всіх російських політиків, які продовжують підтримувати уряд.

Хоча деякі прохання Зеленського, у тому числі запровадження забороненої для польотів зони, залишаються поза обговоренням для Байдена, санкції розглядаються адміністрацією як інструмент, який вони можуть легко використати.

Додамо

Після російського вторгнення в Україну США запровадили санкції проти десятків високопоставлених російських чиновників та олігархів, а також членів їхніх сімей.

Байден також дав згоду на застосування індивідуальних санкцій проти Путіна щодо координації з ЄС та Великою Британією.

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