У найближчі дні США планують значно розширити санкції проти росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Адміністрація Байдена продовжує розробляти санкції проти високопоставлених російських чиновників і тих, хто перебуває в найближчому оточенні президента Володимира Путіна, і планує збільшити їхню кількість найближчими днями та тижнями. Про це інформує CNN з посиланням на джерела в уряді, передає УНН.
Деталі
За словами офіційних осіб, цей процес триває та враховує конкретні пропозиції "щодо цілей", вищими посадовими особами України, зокрема президентом Володимиром Зеленським. За словами одного з чиновників, у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом минулого тижня "Зеленський виклав конкретніший набір цілей для індивідуальних санкцій". Адміністрація Байдена зараз працює над вирішенням цих завдань.
Доповнення
Зеленський сьогодні у віртуальному виступі перед Конгресом США зажадав запровадити санкції проти всіх російських політиків, які продовжують підтримувати уряд.
Хоча деякі прохання Зеленського, у тому числі запровадження забороненої для польотів зони, залишаються поза обговоренням для Байдена, санкції розглядаються адміністрацією як інструмент, який вони можуть легко використати.
Додамо
Після російського вторгнення в Україну США запровадили санкції проти десятків високопоставлених російських чиновників та олігархів, а також членів їхніх сімей.
Байден також дав згоду на застосування індивідуальних санкцій проти Путіна щодо координації з ЄС та Великою Британією.