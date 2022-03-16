В ближайшие дни США планируют значительно расширить санкции против россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Администрация Байдена продолжает разрабатывать санкции против высокопоставленных российских чиновников и тех, кто находится в ближайшем окружении президента Владимира Путина, и планирует увеличить их количество в ближайшие дни и недели. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники в правительстве, передает УНН.
Детали
По словам официальных лиц, этот процесс продолжается и учитывает конкретные предложения "по целям", высшими должностными лицами Украины, в частности президентом Владимиром Зеленским. По словам одного из чиновников, в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом на прошлой неделе "Зеленский изложил более конкретный набор целей для индивидуальных санкций". Администрация Байдена сейчас работает над решением этих задач.
Дополнение
Зеленский сегодня в виртуальном выступлении перед Конгрессом США потребовал ввести санкции против всех российских политиков, которые продолжают поддерживать правительство.
Хотя некоторые просьбы Зеленского, в том числе введения запретной для полетов зоны, остаются вне обсуждения для Байдена, санкции рассматриваются администрацией как инструмент, который они могут легко использовать.
Добавим
После российского вторжения в Украину США ввели санкции против десятков высокопоставленных российских чиновников и олигархов, а также членов их семей.
Байден также дал согласие на применение индивидуальных санкций против Путина по координации с ЕС и Великобританией.