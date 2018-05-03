Все напитки украинских поездах будут стоить 8 гривен

"Мы уверены, что такое нововведение даст пассажиру больше свободы в выборе напитка. Можно воспользоваться услугой - оплатить напиток при продаже билета, а какой именно напиток выбрать - определить непосредственно в поезде", - прокомментировал новшество и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

В марте предприятие объявило проведение открытого конкурса на определение единого поставщика продуктов питания, которые будут предлагаться пассажирам поездов дальнего следования.

Итак, в поездах дальнего следования будет реализовываться такая продукция: чай, кофе натуральный и растворимый, сливки к кофе, кофейный напиток, сахар, печенье галетное и песочное, вафли и другие кондитерские изделия. Также в поездах можно будет приобрести завтраки (пакетированные каши), сок, воду сладкую и минеральную (газированную и негазированную).

Также планируется предоставлять услугу горячего питания в пассажирских поездах дальнего следования.

Напомним, "Укрзализныця" отложила повышение цен на билеты.