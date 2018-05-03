Все напитки украинских поездах будут стоить 8 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. ПАО “Укрзализныця” с мая этого года ввела единую цену 8 грн на все напитки, которые продаются в поездах дальнего следования: чай, кофе, кофейный напиток (3 в 1) и воду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"Мы уверены, что такое нововведение даст пассажиру больше свободы в выборе напитка. Можно воспользоваться услугой - оплатить напиток при продаже билета, а какой именно напиток выбрать - определить непосредственно в поезде", - прокомментировал новшество и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
В марте предприятие объявило проведение открытого конкурса на определение единого поставщика продуктов питания, которые будут предлагаться пассажирам поездов дальнего следования.
Итак, в поездах дальнего следования будет реализовываться такая продукция: чай, кофе натуральный и растворимый, сливки к кофе, кофейный напиток, сахар, печенье галетное и песочное, вафли и другие кондитерские изделия. Также в поездах можно будет приобрести завтраки (пакетированные каши), сок, воду сладкую и минеральную (газированную и негазированную).
Также планируется предоставлять услугу горячего питания в пассажирских поездах дальнего следования.
Напомним, "Укрзализныця" отложила повышение цен на билеты.