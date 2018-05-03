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Усі напої в українських поїздах коштуватимуть 8 гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” з травня цього року запровадила єдину ціну 8 грн на всі напої, що продаються в поїздах далекого сполучення: чай, каву, кавовий напій (3 в 1) та воду. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресс-службу підприємства.

Усі напої в українських поїздах коштуватимуть 8 гривень

“Ми впевнені, що таке нововведення дасть пасажиру більше свободи у виборі напою. Можна скористатися послугою — сплатити за напій при продажу квитка, а який саме напій вибрати — визначити безпосередньо в поїзді”, — прокоментував новацію в. о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов.

У березні підприємство оголосило проведення відкритого та прозорого конкурсу на визначення єдиного постачальника продуктів харчування, які пропонуватимуться пасажирам поїздів далекого сполучення.

Отже, у поїздах далекого сполучення буде реалізовуватися така продукція: чай, кава натуральна та розчинна, вершки до кави, кавовий напій, цукор, печиво галетне та пісочне, вафлі й інші кондитерські вироби. Також у поїздах можна буде придбати сніданки (пакетовані каші), сік, воду солодку та мінеральну (газовану та негазовану).

Також планується надавати послугу гарячого харчування у пасажирських поїздах далекого сполучення.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” відклала підняття цін на квитки.

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