Все страны НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс - Стефанишина

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"У нас есть прогресс в вопросе приближения к НАТО. На последней министерской встрече в Бухаресте все 30 стран-членов НАТО согласились с необходимостью предоставления Украине членства в Альянсе", - отметила Стефанишина.

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Она подчеркнула, что это решение отличается от того, что лидеры стран НАТО приняли на саммите в Бухаресте в 2008 году. Оно является "новым мощным сигналом" и свидетельствует об отсутствии страха перед давлением россии на НАТО.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам пресс-конференции глав МИД стран-членов Альянса сообщил, какие условия для принятия Украины в НАТО.

По его словам, сложившаяся ситуация - это "не выбор между ничем и полным членством". Он добавил, что НАТО и Украине необходимо развивать более тесное политическое и практическое партнерство, что укрепит украинские институты и поможет перейти от доктрин советской эпохи к стандартам Альянса.