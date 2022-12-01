Усі країни НАТО підтримують вступ України до Альянсу - Стефанішина

Цитата

"Ми маємо прогрес у питанні наближення до НАТО. На останній міністерській зустрічі у Бухаресті всі 30 країн-членів НАТО погодилися з необхідністю надання Україні членства в Альянсі" - зазначила Стефанішина.

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Вона підкреслила, що це рішення відрізняється від того, яке лідери країн НАТО ухвалили на саміті у Бухаресті у 2008 році. Воно є "новим потужним сигналом" і свідчить про відсутність страху перед тиском росії на НАТО.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками пресконференції глав МЗС країн-членів Альянсу повідомив, які умови для прийняття України у НАТО.

За його словами, ситуація, що склалася - це "не вибір між нічим і повним членством". Він додав, що НАТО та Україні потрібно розвивати більш тісне політичне і практичне партнерство, що зміцнить українські інституції та допоможе перейти від доктрин радянської епохи до стандартів Альянсу.