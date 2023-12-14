Ушел на фронт в 18 лет: погиб мастер спорта по фехтованию Федор Епифанов
Киев • УНН
Украинский фехтовальщик и солдат Федор Епифанов погиб, защищая Украину от российского вторжения. Он был выдающимся спортсменом, членом национальной сборной и мастером спорта.
Защищая Украину от российских оккупантов погиб украинский фехтовальщик Федор Епифанов, который вступил в ряды ВСУ в 18 лет. Об этом сообщила Национальная федерация фехтования Украины, пишет УНН.
Федор защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения россии в наше государство. Тогда ему исполнилось 18 лет, и он приостановил спортивную карьеру ради защиты Родины
Детали
Отмечается, что молодой спортсмен был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта. Он получал образование в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибли 397 спортсменов и тренеров, а также разрушены 500 спортивных объектов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фехтовальщица Ольга Харлан завоевала "серебро" на этапе Гран-при в Орлеане
Ушел на фронт в 18 лет: погиб мастер спорта по фехтованию Федор Епифанов
Украинский фехтовальщик и солдат Федор Епифанов погиб, защищая Украину от российского вторжения. Он был выдающимся спортсменом, членом национальной сборной и мастером спорта.
Правительство Туска поддержало эмбарго на украинское зерно
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский поддерживает сохранение эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции для защиты польских фермеров и ищет совместные рыночные решения с ЕС.
Последние шесть эпизодов "Короны" доступны на Netflix, седьмого сезона не будет: детали
Последние шесть эпизодов "Короны" вышли на Netflix, завершив сериал шестым сезоном, без планов на седьмой, поскольку автор художественной постановки придерживается "правила 20-летней исторической дистанции".
"Четкий сигнал москве и Пекину": премьер Финляндии призвал ЕС показать, что он поддерживает Украину
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал ЕС принять решительные меры в поддержку Украины, включая военную помощь, большой бюджет ЕС для помощи Украине и ясность относительно расширения ЕС. Он выступил против любого шантажа, в частности, относительно позиции Венгрии в вопросе Украины.
Уже около 1800 украинцев за рубежом заказали международную доставку водительского удостоверения
Сейчас доставка есть в Польшу, Чехию, Германию и Италию. Наибольший спрос наблюдается в Польше, туда было отправлено 1511 удостоверений.
рф обстреляла многоэтажку на Херсонщине: пострадала пожилая женщина
россияне обстреляли многоэтажку в пгт Антоновка Херсонской области, ранения получила 79-летняя жительница одной из квартир.
"Киевстар" планирует восстановить мобильный интернет во второй половине дня - гендиректор компании
"Киевстар" восстановил домашний интернет и работает над восстановлением мобильного интернета в регионах. Восстановление начнут с западных областей, а затем постепенно подключат другие.
Emily Resort и его основатель Григорий Козловский передали на ВСУ 2 млн гривен
Помощь направлена на приобретение и ремонт средств связи, спецтехники и транспортных средств для обеспечения насущных потребностей подразделений, выполняющих боевые задачи.
Украина вернула с оккупированной территории еще пятерых детей
Пятеро детей, в том числе двое с родителями, были эвакуированы из оккупированной Херсонской области в безопасное место, где им оказывается помощь.
Украина и США согласовали план совместных проверок американского вооружения переданного ВСУ
США и Украина договорились о совместных инспекциях вооружений, поставляемых американской стороной, с детальной проверкой серийности, технического состояния и условий хранения. Это обеспечивает соблюдение требований США по использованию техники.