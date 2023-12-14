Ушел на фронт в 18 лет: погиб мастер спорта по фехтованию Федор Епифанов

Защищая Украину от российских оккупантов погиб украинский фехтовальщик Федор Епифанов, который вступил в ряды ВСУ в 18 лет. Об этом сообщила Национальная федерация фехтования Украины, пишет УНН.

Федор защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения россии в наше государство. Тогда ему исполнилось 18 лет, и он приостановил спортивную карьеру ради защиты Родины - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что молодой спортсмен был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта. Он получал образование в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибли 397 спортсменов и тренеров, а также разрушены 500 спортивных объектов.

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