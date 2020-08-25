Усэйн Болт заразился коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Легендарный легкоатлет Усэйн Болт сдал положительный тест на COVID-19, информирует УНН со ссылкой на The Sun и его видеообращение в Twitter.
Легенда мирового спорта переносит болезнь без симптоматики и находится на карантине. Данную информацию также подтвердил сам спортсмен на своей странице в Twitter, записав видеообращение.
Несколько дней назад Болт праздновал 34-й день рождения в компании многих известных спортсменов. На вечеринку, которую организовала его подруга Кассе Беннетт, были приглашены нападающий “Манчестер Сити” Стерлинг, форвард “Байера” Леон Бейли, игрок в крикет Крис Гейл, а также ямайский исполнитель регги Кристофер Мартин.
По данным британского таблоида, Болт сдал положительный текст на COVID-19 после проведения вечеринки.
Добавим также, с 2017 года Болт не выступает в легкой атлетике. Он успел выиграть 11 раз чемпионат мира и стать восьмикратным олимпийским чемпионом.
Stay Safe my ppl pic.twitter.com/ebwJFF5Ka9— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 24, 2020