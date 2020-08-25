Усейн Болт інфікувався коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Легендарний легкоатлет Усейн Болт здав позитивний тест на COVID-19, інформує УНН з посиланням на The Sun та його відеозвернення у Twitter.
Легенда світового спорту переносить хворобу без симптоматики та знаходиться на карантині. Дану інформацію також підтвердив сам спортсмен на своїй сторінці в Twitter, записавши відеозвернення.
Кілька днів тому Болт святкував 34-й день народження в компанії багатьох відомих спортсменів. На вечірку, яку організувала його подруга Касі Беннетт, були запрошені нападник “Манчестер Сіті” Рахім Стерлінг, форвард “Байєра” Леон Бейлі, гравець в крикет Кріс Гейл, а також ямайський виконавець реггі Крістофер Мартін.
За даними британського таблоїда, Болт здав позитивний текст на COVID-19 після проведення вечірки.
Додамо також, з 2017 року Болт не виступає в легкій атлетиці. Він встиг виграти 11 разів чемпіонат світу та стати восьмиразовим олімпійським чемпіоном.
Stay Safe my ppl pic.twitter.com/ebwJFF5Ka9— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 24, 2020