Правительство уволило главу Гослекслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Кабинет министров уволил главу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужбы) Наталья Гудзь за запрет вакцин. Об этом в среду сообщила руководительница Минздрава Ульяна Супрун в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Правительство уволило руководителя Гослекслужбы Наталью Гудзь, которая противозаконно запрещала вакцины против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии и столбняка", - сообщила она.
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Напомним, 24 сентября в Гослекслужбу назначили Романа Исаенко как временно исполняющего обязанности председателя. Его назначали на время устранения с должности руководителя Службы Натальи Гудзь.
19 сентября правительство отстранило руководство Гослекслужбы и инициировало дисциплинарное производство.
Добавим, 29 сентября 2016 года объявлен победитель конкурса на должность главы Гослекслужбы, кем стала Наталья Гудзь. Она назначена Кабмином на пятилетний срок 30 ноября 2016 года.