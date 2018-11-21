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Уряд звільнив голову Держлікслужби

Уряд звільнив голову Держлікслужби

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужби) Наталію Гудзь за заборону вакцин. Про це у середу повідомила очільниця МОЗу Уляна Супрун у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Уряд звільнив керівника Держлікслужби Наталію Гудзь, яка протизаконно забороняла вакцини проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця", - повідомила вона.

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Нагадаємо, 24 вересня у Держлікслужбу призначили Романа Ісаєнка як тимчасового виконувача обов’язків голови. Його призначали на час усунення з посади керівника Служби Наталії Гудзь.

19 вересня уряд відсторонив керівництво Держлікслужби та ініціював дисциплінарне провадження.

Додамо, 29 вересня 2016 року оголошено переможця конкурсу на посаду голови Держлікслужби, ким стала Наталія Гудзь. Вона призначена Кабміном на п'ятирічний строк 30 листопада 2016 року.

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