Правительство обязало энергетиков возмещать ОСМД содержание электросетей

"У нас есть большое количество ОСМД, которые сегодня имеют в собственности внутридомовые сети электрические, также платят тот тариф на содержание этих внутридомовых сетей. Мы возвращаемся к практике, когда энергетики возмещают общим владельцам содержание этих внутридомовых сетей, и мы меняем систему для того, чтобы избежать двойного начисления в тарифе за пользование внутридомовыми сетями", - сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития и вопросам ЖКХ Г.Зубко.

Напомним, количество объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) в 2016 году выросла на 8 тыс.