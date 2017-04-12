Правительство обязало энергетиков возмещать ОСМД содержание электросетей

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 14083 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 92645 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114148 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172707 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126835 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123081 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116005 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106377 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107432 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103865 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Правительство обязало энергетиков возмещать ОСМД содержание электросетей

Правительство обязало энергетиков возмещать ОСМД содержание электросетей

Киев  •  УНН

 • 30778 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины принял решение о внесении изменений в порядок формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"У нас есть большое количество ОСМД, которые сегодня имеют в собственности внутридомовые сети электрические, также платят тот тариф на содержание этих внутридомовых сетей. Мы возвращаемся к практике, когда энергетики возмещают общим владельцам содержание этих внутридомовых сетей, и мы меняем систему для того, чтобы избежать двойного начисления в тарифе за пользование внутридомовыми сетями", - сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития и вопросам ЖКХ Г.Зубко.

Напомним, количество объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) в 2016 году выросла на 8 тыс.

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