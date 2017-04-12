Уряд зобов'язав енергетиків відшкодовувати ОСББ утримання електромереж
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“У нас є велика кількість ОСББ, які сьогодні мають у власності внутрішньобудинкові мережі електричні, які також сплачують той тариф на утримання цих внутрішньобудинкових мереж. Ми повертаємось до практики, коли енергетики відшкодовують спільним власникам утримання цих внутрішньобудинкових мереж і ми змінюємо систему для того, щоб уникнути подвійного нарахування в тарифі за користування внутрішньобудинковими мережами”, — сказав віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку і питань ЖКХ Г.Зубко.
Нагадаємо, кількість об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) у 2016 році зросла на 8 тисяч.