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Уряд зобов'язав енергетиків відшкодовувати ОСББ утримання електромереж

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“У нас є велика кількість ОСББ, які сьогодні мають у власності внутрішньобудинкові мережі електричні, які також сплачують той тариф на утримання цих внутрішньобудинкових мереж. Ми повертаємось до практики, коли енергетики відшкодовують спільним власникам утримання цих внутрішньобудинкових мереж і ми змінюємо систему для того, щоб уникнути подвійного нарахування в тарифі за користування внутрішньобудинковими мережами”, — сказав віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку і питань ЖКХ Г.Зубко.

Нагадаємо, кількість об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) у 2016 році зросла на 8 тисяч.

Українські Національні Новини

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