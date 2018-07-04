Правительство изменило правила пересечения границы украинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Кабинет министров внес изменения в правила пересечения госграницы гражданами Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
В частности, правительство одобрило постановление КМУ "О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины".
Так, Кабмин поддержал внесение изменений в постановление правительства, касающиеся правил пересечения границы для детей.
В частности, в действующей постановления о правилах пересечения границы предлагается добавить норму, что проездной документ ребенка действующий в течение срока, на который он выдан.
Кроме того, Кабмин разрешил членам экипажа воздушного судна сопровождать несовершеннолетних детей.
Напомним, на украинском-белорусской границе с 1 июля начали сезонный пропуск граждан для сбора дикоросов.
Как сообщал УНН, за год безвиза отказ во въезде в страны Европейского Союза получили 37100 граждан Украины. Об этом рассказала на пресс-конференции "Годовщина безвиза: статистика, тенденции, стратегия" исполнительный директор ОО "Европа без барьеров" Ирина Сушко.