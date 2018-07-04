Уряд змінив правила перетину кордону українцями

Зокрема, уряд схвалив постанову КМУ "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України".



Так, Кабмін підтримав внесення змін до постанови уряду, що стосуються правил перетину кордону для дітей.



Зокрема, до чинної постанови щодо правил перетину кордону пропонується додати норму, що проїздний документ дитини чинний протягом строку, на який він виданий.



Крім того, Кабмін дозволив членам екіпажу повітряного судна супроводжувати неповнолітніх дітей.



Нагадаємо, на українсько-білоруському кордоні з 1 липня розпочали сезонний пропуск громадян для збору дикоросів.



Як повідомляв УНН, за рік безвізу відмову у в’їзді до країн Європейського Союзу отримали 37,1 тисяч громадян України. Про це розповіла під час прес-конференції "Річниця безвізу: статистика, тенденції, стратегія" виконавчий директор ГО "Європа без бар’єрів" Ірина Сушко.