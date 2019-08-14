Правительство утвердило изменения в отношении граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Правительство утвердило изменения в некоторые постановления, которыми регулируются вопросы социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий и испытаний, учений с применением ядерного оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Министерство социальной политики Украины.
“Кабинет Министров Украины принял постановление „О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины“, которым внесены изменения в пять нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины, в частности в части приведения терминологии, используемой в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью, в соответствие с официального перевода Конвенции о правах лиц с инвалидностью и Факультативного протокола к ней путем замены слов „инвалид“ и „ребенок-инвалид“ словами „лицо с инвалидностью“ и „ребенок с инвалидностью“, — говорится в сообщении.
Также, в связи с утверждением новых образцов удостоверений участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС постановлением Кабинета Министров Украины от 11 июля 2018 года № 551 „Некоторые вопросы выдачи удостоверений лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, и другим категориям граждан“, возникла необходимость внести соответствующие изменения в постановления Кабинета Министров Украины от 26 октября 2016 года № 760 „Об утверждении Порядка выплаты одноразовой компенсации за вред, причиненный вследствие Чернобыльской катастрофы, других ядерных а арий, ядерных испытаний, учений с применением ядерного оружия, и ежегодной помощи на оздоровление некоторым категориям граждан“ и от 3 декабря 2009 года № 1317” Вопросы медико-социальной экспертизы".
Напомним, в рамках бюджетной программы выплаты лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, проводятся вовремя.