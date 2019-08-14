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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133509 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142656 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129158 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129807 просмотра

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Правительство утвердило изменения в отношении граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

Правительство утвердило изменения в отношении граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

Киев  •  УНН

 • 15942 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Правительство утвердило изменения в некоторые постановления, которыми регулируются вопросы социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий и испытаний, учений с применением ядерного оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Министерство социальной политики Украины.

“Кабинет Министров Украины принял постановление „О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины“, которым внесены изменения в пять нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины, в частности в части приведения терминологии, используемой в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью, в соответствие с официального перевода Конвенции о правах лиц с инвалидностью и Факультативного протокола к ней путем замены слов „инвалид“ и „ребенок-инвалид“ словами „лицо с инвалидностью“ и „ребенок с инвалидностью“, — говорится в сообщении.

Также, в связи с утверждением новых образцов удостоверений участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС постановлением Кабинета Министров Украины от 11 июля 2018 года № 551 „Некоторые вопросы выдачи удостоверений лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, и другим категориям граждан“, возникла необходимость внести соответствующие изменения в постановления Кабинета Министров Украины от 26 октября 2016 года № 760 „Об утверждении Порядка выплаты одноразовой компенсации за вред, причиненный вследствие Чернобыльской катастрофы, других ядерных а арий, ядерных испытаний, учений с применением ядерного оружия, и ежегодной помощи на оздоровление некоторым категориям граждан“ и от 3 декабря 2009 года № 1317” Вопросы медико-социальной экспертизы".

Напомним, в рамках бюджетной программы выплаты лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, проводятся вовремя.

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