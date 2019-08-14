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Уряд затвердив зміни стосовно громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Уряд затвердив зміни стосовно громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Уряд затвердив зміни до деяких постанов, якими регулюються питання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерство соціальної політики України.

“Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою внесено зміни до п’яти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, зокрема в частині приведення термінології, яка використовується у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї шляхом заміни слів “інвалід” та “дитина-інвалід” словами “особа з інвалідністю” та “дитина з інвалідністю”, — йдеться в повідомленні.

Також, у зв’язку з затвердженням нових зразків посвідчень учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 № 551 “Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”, виникла необхідність внести відповідні зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 № 760 “Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян” та від 3 грудня 2009 № 1317 “Питання медико-соціальної експертизи”.

Нагадаємо, у межах бюджетної програми виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводяться вчасно.

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