Правительство утвердило изменения в Налоговый кодекс: ожидает поступлений в более 60 млрд грн

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"Сегодня утвердим законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, и он позволит увеличить поступления в бюджет примерно на 60 млн грн. Хочу подчеркнуть, что мы не повышаем и не планируем повышать общегосударственные налоги для людей или бизнеса. Изменения, которые предлагаются, не коснутся ФЛП, малого или среднего бизнеса. Мы закрываем пробелы в налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине", - отметил на заседании Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Детали

По его словам, после одобрения правительство передаст законопроект в Раду.

Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, предлагается Проект изменений в Налоговый кодекс, разработанный с целью обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений путем противодействия схемам по уклонению от налогообложения, создания прозрачной конкурентной среды и повышения эффективности использования экономических ресурсов страны.

По словам министра, принятие законопроекта позволит получить дополнительные годовые поступления в более чем 60 млрд грн, в том числе за счет:

- приведения абсолютных значений размеров ставок налогов в соответствие с фактическим уровнем макропоказателей;

- повышения эффективности взимания рентных платежей по добыче полезных ископаемых и акцизного налога;

- противодействия "скрутке", возврату валютной выручки и борьбе с неучтенным использованием земли и теневым оборотом с/х продукции;

- повышения полноты уплаты налогов и эффективности администрирования налогового долга.

При этом, по его словам, для предпринимателей и граждан законопроектом предлагается освобождение от НДФЛ средств государственной поддержки полученной не напрямую из бюджета, а от Фонда развития предпринимательства или Фонда развития инноваций (государственные программы "Доступная ипотека 7%" и "Доступные кредиты 5-7-9%").

Что было раньше

Как сообщал УНН, в марте Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект № 5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс о введении добровольного декларирования физическими лицами их активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.



