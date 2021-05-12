Правительство утвердило изменения в Налоговый кодекс: ожидает поступлений в более 60 млрд грн

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31349 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 67090 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 114714 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 108354 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61931 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72103 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186376 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150403 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158269 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138575 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
37%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18048 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 11619 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15942 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14628 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13060 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 114715 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 108354 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86550 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98739 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128721 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 5038 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10470 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13075 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15958 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18062 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Правительство утвердило изменения в Налоговый кодекс: ожидает поступлений в более 60 млрд грн

Киев • УНН

 • 25874 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Кабинет Министров Украины на выездном заседании в среду одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, передает корреспондент УНН.

Правительство утвердило изменения в Налоговый кодекс: ожидает поступлений в более 60 млрд грн

Цитата:

"Сегодня утвердим законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, и он позволит увеличить поступления в бюджет примерно на 60 млн грн. Хочу подчеркнуть, что мы не повышаем и не планируем повышать общегосударственные налоги для людей или бизнеса. Изменения, которые предлагаются, не коснутся ФЛП, малого или среднего бизнеса. Мы закрываем пробелы в налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине", - отметил на заседании Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Детали

По его словам, после одобрения правительство передаст законопроект в Раду.

Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, предлагается Проект изменений в Налоговый кодекс, разработанный с целью обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений путем противодействия схемам по уклонению от налогообложения, создания прозрачной конкурентной среды и повышения эффективности использования экономических ресурсов страны.

По словам министра, принятие законопроекта позволит получить дополнительные годовые поступления в более чем 60 млрд грн, в том числе за счет:

- приведения абсолютных значений размеров ставок налогов в соответствие с фактическим уровнем макропоказателей;

- повышения эффективности взимания рентных платежей по добыче полезных ископаемых и акцизного налога;

- противодействия "скрутке", возврату валютной выручки и борьбе с неучтенным использованием земли и теневым оборотом с/х продукции;

- повышения полноты уплаты налогов и эффективности администрирования налогового долга.

При этом, по его словам, для предпринимателей и граждан законопроектом предлагается освобождение от НДФЛ средств государственной поддержки полученной не напрямую из бюджета, а от Фонда развития предпринимательства или Фонда развития инноваций (государственные программы "Доступная ипотека 7%" и "Доступные кредиты 5-7-9%").

Что было раньше

Как сообщал УНН, в марте Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект № 5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс о введении добровольного декларирования физическими лицами их активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$64.89
Bitcoin
$84,175.90
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,247.05
Ethereum
$1,599.66