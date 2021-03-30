Рада підтримала законопроекти Зеленського про податкову амністію

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“Проект пропонує надати платникам податків можливість самостійно виправити допущені у минулому порушення шляхом добровільного декларування активів. Планується протягом одного року, з 1 липня 2021-го по 1 липня 2022 року провести кампанію з добровільного одноразового декларування фізичними особами з наданням їм державних гарантій у частині звільнення декларантів від адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату податків і зборів з доходів, що стали джерелом походження таких активів за умови сплати збору з такого декларування, яке буде залежно від виду активів, які підлягають оподаткуванню в Україні та не було оподатковано в порушення валютного і податкового законодавства протягом будь-якого з податкових періодів з 1 січня 2021 року, відповідно 2,5%, 5% і 9%”, — заявив представник Президента у ВР Руслан Стефанчук, представляючи законопроект нардепам.

Деталі

Проектом закону № 5153 передбачається у період з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Для цього фізичні особи матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, які були одержані за рахунок доходів, що підлягали в момент їх отримання оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або не були задекларовані в порушення податкового законодавства та валютного законодавства протягом будь-якого з податкових періодів до 1 січня 2021 року.

Суб’єктами декларування є фізичні особи — резиденти та фізичні особи — нерезиденти, які на момент набуття активів/доходів були резидентами.

В одноразовій добровільній декларації можуть бути відображені такі активи фізичної особи, зокрема, як валютні цінності (крім коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме та нерухоме майно, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, частки (паї) у майні юридичних осіб, що знаходяться (зареєстровані) як в Україні, так і за кордоном.

Збір з одноразового добровільного декларування визначатиметься за такими ставками:



5% щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні і прав грошової вимоги до резидентів України за визначених умов, а також інших активів, що знаходяться (зареєстровані) в Україні;



9% щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у фінансових установах за кордоном і прав грошової вимоги до нерезидентів України за визначених умов, а також інших активів (зокрема рухомого і нерухомого майна, майнових і корпоративних прав, фінансових інструментів), що знаходяться (зареєстровані) за кордоном;



2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.



Також проектом закону передбачено визначити склад та обсяг активів, джерела одержання яких вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, що включають:



квартиру загальною площею, яка не перевищує 120 кв. метрів, або майнові права на таку квартиру;



житловий будинок, зареєстрований у встановленому порядку в Україні, загальною площею, яка не перевищує 240 кв. метрів, або житловий будинок незавершеного будівництва площею, яка не перевищує 240 кв. метрів, за умови наявності права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення;



нежитлові будівлі некомерційного призначення та/або нежитлові будівлі незавершеного будівництва некомерційного призначення загальною площею, яка не перевищує 60 кв. метрів;



земельні ділянки, розмір яких не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України;



один транспортний засіб особистого некомерційного використання, який на дату завершення періоду одноразового добровільного декларування належав фізичній особі на праві власності (крім транспортного засобу, призначеного для перевезення 10 осіб i більше, легкового автомобіля з робочим об’ємом циліндрів двигуна не менше як 3 000 куб. см та/або середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2021 року, мотоцикла із робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 800 куб. см, літака, гелікоптера, яхти та катера);



інші активи, крім зазначених вище, сумарна вартість яких на дату завершення періоду одноразового добровільного декларування не перевищує 400 тис. гривень.



Рада також ухвалила за основу без обговорення два пов’язані законопроекти № 5155 про внесення зміни до статті 16 Закону України “Про валюту і валютні операції” (“за” 249 нардепів) та № 5156 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України (“за” 252 нардепів).

Що було раніше

25 лютого у Верховній Раді України зареєстрували пакет законопроектів про податкову амністію авторства Президента Володимира Зеленського.

Законодавчі ініціативи та особливості амністії

Дискусія довкола проведення амністії капіталів точиться не один рік. З приходом до влади команди Президента Володимира Зеленського до неї знову повернулися. Навіть з’явилася законодавча ініціатива. Так, законопроект про амністію капіталів зареєстрував Гетманцев у вересні 2019 року. Законопроектом пропонувалося амністувати доходи, що не були належним чином задекларовані до 31 грудня 2018 року (пізніше дата була пролонгована до 31 березня 2020 року). За “амністію”, відповідно до законопроекту, декларанту довелося б сплатити від 5% до 10% податку від суму, що він задекларував (залежно від того в якій формі та банках зберігаються кошти). Документ торкався саме декларування прибутків, а не майна.

У 2020 році про розробку законопроекту про амністію капіталів заявили в Офісі Президента. А в травні 2020 року Президент України Володимир Зеленський особисто заявив, що законопроект практично готовий і амністія відбудеться вже в 20-му році.

За словами Глави держави, запропонований законопроект мав торкатися не лише доходів, а й майна. Однак, тоді законопроект так і не був внесений до парламенту.