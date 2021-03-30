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Рада поддержала законопроекты Зеленского о налоговой амнистии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект № 5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс о введении добровольного декларирования физическими лицами их активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Проект предлагает предоставить налогоплательщикам возможность самостоятельно исправить допущенные в прошлом нарушения путем добровольного декларирования активов. Планируется в течение одного года, с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года провести кампанию по добровольному одноразовому декларированию физическими лицами с предоставлением им государственных гарантий в части освобождения декларантов от административной и уголовной ответственности за неуплату налогов и сборов с доходов, что стали источником происхождения таких активов при условии уплаты сбора с такого декларирования, которое будет дифференцировано в зависимости от вида активов, подлежащих налогообложению в Украине и не были обложены налогом в нарушение валютного и налогового законодательства в течение любого из налоговых периодов с 1 января 2021 года, соответственно 2,5%, 5% и 9%", - заявил представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук, представляя законопроект нардепам.

Детали

Проектом закона № 5153 предусматривается в период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года провести единовременное добровольное декларирование активов физических лиц.

Для этого физические лица будут иметь право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, которые были получены за счет доходов, подлежащих в момент их получения налогообложению в Украине и с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства по вопросам налогообложения и/или международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, и/или не были задекларированы в нарушение налогового законодательства и валютного законодательства в течение любого из налоговых периодов до 1 января 2021 года.

Субъектами декларирования являются физические лица - резиденты и физические лица - нерезиденты, которые на момент вступления активов/доходов были резидентами.

В единовременной добровольной декларации могут быть отражены такие активы физического лица, в частности, как валютные ценности (за исключением средств в наличной форме), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юридических лиц, находящихся (зарегистрированных) как в Украине, так и за рубежом.

Сбор из единовременного добровольного декларирования будет определяться по следующим ставкам:

  • 5% относительно валютных ценностей, размещенным на счетах в банках в Украине и прав денежного требования к резидентам Украины при определенных условиях, а также других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине;
  • 9% относительно валютных ценностей, размещенных на счетах в финансовых учреждениях за рубежом и прав денежного требования к нерезидентам Украины при определенных условиях, а также других активов (в том числе движимого и недвижимого имущества, имущественных и корпоративных прав, финансовых инструментов), находящихся (зарегистрированных) за границей;
  • 2,5% относительно номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 год до 20 июня 2022 года для представления единовременной (специальной) добровольной декларации.

Также проектом закона предусмотрено определить состав и объем активов, источники получения которых считаются такими, с которых полностью уплачены налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством, включающие:

  • квартиру общей площадью, не превышающей 120 кв. метров, или имущественные права на такую квартиру;
  • жилой дом, зарегистрированный в установленном порядке в Украине, общей площадью, не превышающей 240 кв. метров, или жилой дом незавершенного строительства площадью, не превышающей 240 кв. метров, при условии наличия права собственности на земельный участок соответствующего целевого назначения;
  • нежилые здания некоммерческого назначения и/или нежилые здания незавершенного строительства некоммерческого назначения общей площадью, не превышающей 60 кв. метров;
  • земельные участки, размер которых не превышает нормы бесплатной передачи, определенной статьей 121 Земельного кодекса Украины;
  • одно транспортное средство личного некоммерческого использования, которое на дату завершения периода единовременного добровольного декларирования принадлежало физическому лицу на праве собственности (кроме транспортного средства, предназначенного для перевозки 10 человек и больше, легкового автомобиля с рабочим объемом цилиндров двигателя не менее 3000 куб. см и/или среднерыночной стоимостью более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2021 года, мотоцикла с рабочим объемом цилиндров двигателя более 800 куб. см, самолета, вертолета, яхты и катера);
  • другие активы, кроме указанных выше, суммарная стоимость которых на дату завершения периода единовременного добровольного декларирования не превышает 400 тыс. гривен.

Рада также приняла за основу без обсуждения два связанные законопроекта № 5155 о внесении изменения в статью 16 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" ("за" 249 нардепов) и № 5156 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины ( "за" 252 нардепов).

Что было ранее

25 февраля в Верховной Раде Украины зарегистрировали пакет законопроектов о налоговой амнистии авторства Президента Владимира Зеленского.

Законодательные инициативы и особенности амнистии

Дискуссия вокруг проведения амнистии капиталов идет не один год. С приходом к власти команды Президента Владимира Зеленского к ней снова вернулись. Даже появилась законодательная инициатива. Так, законопроект об амнистии капиталов зарегистрировал нардеп Даниил Гетманцев в сентябре 2019 года. Законопроектом предлагалось амнистировать доходы, которые не были должным образом задекларированы до 31 декабря 2018 года (позже дата была пролонгирована до 31 марта 2020 года). За "амнистию", согласно законопроекту, декларанту пришлось бы заплатить от 5% до 10% налога от суммы, что он задекларировал (в зависимости от того, в какой форме и банках хранятся средства). Документ касался именно декларирования доходов, а не имущества.

В 2020 году о разработке законопроекта об амнистии капиталов заявили в Офисе Президента. А в мае 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский лично заявил, что законопроект практически готов и амнистия состоится уже в 20-м году.
По словам Главы государства, предложенный законопроект должен касаться не только доходов, но и имущества. Однако, тогда законопроект так и не был внесен в парламент.

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