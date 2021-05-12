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Уряд затвердив зміни до Податкового кодексу: очікує надходжень у понад 60 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Кабінет Міністрів України на виїзному засіданні у середу схвалив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, передає кореспондент УНН.

Уряд затвердив зміни до Податкового кодексу: очікує надходжень у понад 60 млрд грн

Цитата:

"Сьогодні затвердимо законопроект щодо змін до податкового кодексу, і він дозволить збільшити щорічні надходження до бюджету приблизно на 60 млн грн. Хочу наголосити, що ми не підвищуємо та не плануємо підвищувати загальнодержавні податки для людей чи бізнесу. зміни, які пропонуються, не торкнуться ФОПів, малого чи середнього бізнесу. Ми закриваємо прогалини у податковому кодексі, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні", - зазначив на засіданні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Деталі

З його слів, після схвалення уряд передасть законопроект до Ради.

Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, пропонується Проект змін до Податкового кодексу, розроблений з метою забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом протидії схемам з ухилення від оподаткування, створення прозорого конкурентного середовища та підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни.

За словами міністра, прийняття законопроекту надасть можливість отримати додаткові річні надходження у понад 60 млрд грн, у тому числі за рахунок:

- приведення абсолютних значень розмірів ставок податків у відповідність до фактичного рівня макропоказників;

- підвищення ефективності справляння рентних платежів з видобування корисних копалин та акцизного податку;

- протидія "скруткам", неповерненню валютної виручки та боротьба з необлікованим використанням землі та тіньовим обігом с/г продукції;

- підвищення повноти сплати податків та ефективності адміністрування податкового боргу.

При цьому, з його слів, для підприємців та громадян законопроектом запропоновано звільнення від ПДФО коштів державної підтримки отриманої не безпосередньо з бюджету, а від Фонду розвитку підприємництва або Фонду розвитку інновацій (державні програми "Доступна іпотека 7%" та "Доступні кредити 5-7-9%").

Що було раніше

Як повідомляв УНН, у березні Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект № 5153 про внесення змін до Податкового кодексу щодо запровадження добровільного декларування фізичними особами їхніх активів та сплати одноразового збору до бюджету.

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