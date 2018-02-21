Правительство утвердило стратегию реформирования государственных банков

Как отметил Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя обновленную стратегию реформирования государственного банковского сектора, что все банки должны работать в единых конкурентных условиях, что позволит банкам быть современными, динамичными, публичными.

В то же время Премьер убежден, что эффективный пакет государство может оставлять за собой.

"Приватизация звучит плохо в этом вопросе. Но если соучредителем с государством будет, например, лучший мировой банк, который придет со своими средствами, своими правилами кредитования, с низкой ставкой кредитования, это другая история. Кооперация в банковском секторе через привлечение стратегических партнеров, кроме россиян и российского капитала, я считаю, что это может оздоровить банковскую систему", - подчеркнул Премьер.

Напомним, министр А.Данилюк назвал сроки продажи государственных Укргазбанка и ПриватБанка.