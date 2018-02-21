Правительство утвердило стратегию реформирования государственных банков

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63682 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78065 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80756 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107535 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100431 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104571 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111544 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117089 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122802 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Правительство утвердило стратегию реформирования государственных банков

Правительство утвердило стратегию реформирования государственных банков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил основы стратегического реформирования государственного банковского сектора. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Как отметил Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя обновленную стратегию реформирования государственного банковского сектора, что все банки должны работать в единых конкурентных условиях, что позволит банкам быть современными, динамичными, публичными.

В то же время Премьер убежден, что эффективный пакет государство может оставлять за собой.

"Приватизация звучит плохо в этом вопросе. Но если соучредителем с государством будет, например, лучший мировой банк, который придет со своими средствами, своими правилами кредитования, с низкой ставкой кредитования, это другая история. Кооперация в банковском секторе через привлечение стратегических партнеров, кроме россиян и российского капитала, я считаю, что это может оздоровить банковскую систему", - подчеркнул Премьер.

Напомним, министр А.Данилюк назвал сроки продажи государственных Укргазбанка и ПриватБанка.

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