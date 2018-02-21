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Уряд затвердив стратегію реформування державних банків

Уряд затвердив стратегію реформування державних банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив засади стратегічного реформування державного банківського сектору. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Як зазначив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи оновлену стратегію реформування державного банківського сектору, що всі банки мають працювати у єдиних конкурентних умовах, що дозволить банкам бути сучасними, динамічними, публічними.

Водночас Прем'єр переконаний у тому, що ефективний пакет держава може залишати за собою.

"Приватизація звучить погано у цьому питанні. Але якщо співзасновником з державою буде, наприклад, найкращий світовий банк, який прийде зі своїми коштами, своїми правилами кредитування, з низькою ставкою кредитування, це інша історія. Кооперація в банківському секторі через залучення стратегічних партнерів, окрім росіян і російського капіталу, я вважаю, що це може оздоровити банківську систему", - наголосив Прем'єр.

Нагадаємо, міністр О.Данилюк назвав терміни продажу державних Укргазбанку та ПриватБанку.

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