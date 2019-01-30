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Правительство утвердило порядок обращения со спортивным оружием

Киев  •  УНН

 • 10554 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине вступило в силу постановление Кабмина о порядке приобретения, хранения, перевозки и использования спортивного оружия, боеприпасов и содержания стрельбищ. Соответствующий документ опубликован на Правительственном портале, передает УНН.

Документ, разработанный Министерством молодежи и спорта совместно со спортивной общественностью, уточняет определение спортивного огнестрельного оружия и порядок обращения с ним.

Ведомство сообщает, что постановление позволит создать условия для эффективного развития стрелкового спорта, способствовать подготовке и участии национальных сборных команд в международных мероприятиях и тому подобное.

"Сначала мы добились принятия соответствующих законодательных изменений. А теперь есть и постановление КМУ, которым на практике реализуется закон о спортивном оружии. Наша команда смогла решить больной и жизненно необходимый вопрос для стрелковых видов спорта, который годами не сдвигали с места. Спасибо коллегам из правительства и всем, кто упорно работал над этим делом!" - отметил Министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Ранее УНН сообщал, что камбин Украины поддержал выход из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран-участниц СНГ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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